الأهلي يعلن جاهزية الشحات وأفشة وأيمن أشرف لمواجهة فيتا كلوب

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جاهزية حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.
وقال إن الشحات وأفشة جاهزان لتلك المباراة، والإصابات التي تعرضا لها خفيفة، ولن تعوقهما عن التواجد في المباراة طبقًا للرؤية الفنية.
وأوضح أن الأمر نفسه بالنسبة لـ أيمن أشرف الذي تغيب عن مران اليوم، ولكنه سيكون جاهزا بشكل طبيعي لتلك المواجهة.
وشدد على أن علي معلول وصلاح محسن ووليد سليمان خارج حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني أمام فيتا كلوب الكونغولي.
وأجرى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من الوحدات التدريبية المتنوعة للاعبين خلال مران الفريق عصر اليوم الأربعاء.
وركز الجهاز الفني على الجانب الخططي والتكتيكي في إطار التحضير لمباراة فيتا كلوب الكونغولي.
في الوقت الذي قاد فيه يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق، تدريبات قوية للحراس الأربعة محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.
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