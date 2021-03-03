خاص .. الكواليس الكاملة لتغريم كهربا 200 ألف جنيه واستبعاده من المباريات شهرًا

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر؛ لعدم الالتزام.

وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفنى؛ هو دخول كهربا فى مشادة عنيفة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب مباراة طلائع الجيش الاخيرة فى الدورى التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف واحد .

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وأشارت المصادر الى أن كهربا انفعل بشدة على موسيمانى المدير الفنى، بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى، ومشاركته لبضع دقائق فقط خلال سير اللقاء، وهو ما أغضب اللاعب بشدة .

على جانب آخر .. أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي جاهزية حسين الشحات ومحمد مجدي افشه لمواجهة فيتا كلوب المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال أن الشحات وافشه جاهزان لتلك المباراة والإصابات التي تعرضا لها خفيفة ولن تعوقهما عن التواجد في المباراة طبقًا للرؤية الفنية .

وأوضح ان نفس الأمر بالنسبة لأيمن اشرف الذي تغيب عن مران اليوم ولكنه سيكون جاهزا بشكل طبيعي لتلك المواجهة .

وشدد على أن علي معلول وصلاح محسن ووليد سليمان خارج حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني أمام فيتا كلوب الكونغولي.