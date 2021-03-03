بعد تغريم الأهلى للاعب واستبعاده.. تعرف على مباريات يغيب عنها كهربا

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر؛ لعدم الالتزام. وكشفت مصادر داخل النادى الأهلى أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفنى؛ دخول كهربا فى مشادة عنيفة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، بعد إنفعاله عليه بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى، ومشاركته لبضع دقائق فقط خلال سير اللقاء، وهو ما أغضب اللاعب بشدة . ويقدم لكم صدي البلد علي المباريات التي يغيب عنها كهربا بسبب الايقاف : 1 - فيتا كلوب 2- الإسماعيلي 3- فيتا كلوب 4- المريخ

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