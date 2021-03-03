خناقة مع موسيماني.. كواليس تغريم الأهلي لـ كهربا 200 ألف جنيه وحرمانه من المشاركة

أعلن الإعلامي هاني حتحوت، مذيع برنامج "الماتش" المذاع على قناة "دوت الخليج"، سبب تغريم النادي الأهلي لـ محمود كهربا مبلغا قدره 200 ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات، مشيرا إلى حدوث مشادة مع المدير الفني للفريق "موسيماني" وليس كما يتردد بسبب عدم الالتزام.
وكتب "حتحوت"، عبر حسابه بـ"تويتر"، "سبب إيقاف كهربا وتغريمه هو خناقة مع موسيماني.. التفاصيل في #الماتش بعد قليل".
وقرر الجهاز الفني للنادي الأهلي، تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ٢٠٠ ألف جنيه، وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.
وقالت المصادر إن هناك أزمة قد شهدتها الساعات الأخيرة كان سبب فيها محمود كهربا.
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