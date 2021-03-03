وهو الأمر الذى تسبب فى حالة كبيرة من الغضب والتعجب لدى جماهير الأهلى بشأن محمود كهربا وعدم إلتزامه داخل الفريق فى الفترة الأخيرة خاصة وإنه يعد واحدا من أبرز اللاعبين داخل الفريق .
ولم تكن عقوبة الأهلى ضد كهربا التى تم الإعلان عنها منذ دقائق هى الأولى من نوعها بل سبق وأن ارتكب كهربا عدد من الأزمات والمشاكل داخل الأهلى فى الفترة الأخيرة منذ انتقاله فى الميركاتو الشتوى قبل الماضي فى صفقة كان ينتظر منها جماهير الأهلى الكثير فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .
فى 2 سبتمبر من العام الماضى ، تعرض محمود كهربا للعقوبة الأكبر فى تاريخ الأهلى وهى خصم مليون جنبه من مستحقاته المالية بسبب خناقته مع محمد الشناوى حارس مرمى وقائد الفريق .
وفى 9 فبراير من العام الجارى ، تعرض محمود كهربا إلى عقوبة من الاتحاد الدولى " الفيفا " بسبب اختراقه نظام الفقاعة الطبية خلال مشاركته مع النادى الأهلى بكأس العالم للأندية والذى أقيم فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير .
وشهدت الأيام الماضية عدد من المناوشات بين كهربا وموسيمانى المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى تشكيل الفريق حتى فاجىء الأهلى الجميع اليوم بإعلان عقوبة مدوية ضد كهربا بإيقافه لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه .
مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق كان قد توقع فشل تجربة كهربا مع الأهلى بعد انتقاله إليه إلى القلعة الحمراء وتأكيده بإنه مثير للأزمات والمشاكل ولن ينجح داخل جدران الأهلى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور .. خطايا كهربا مع الأهلي مسلسل لا ينتهى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.