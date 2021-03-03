هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور .. خطايا كهربا مع الأهلي مسلسل لا ينتهى

أعلن النادى الأهلى عبر موقعه الرسمي إيقاف محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه لعدم الإلتزام وفقا لما أعلنه الأهلي .

وهو الأمر الذى تسبب فى حالة كبيرة من الغضب والتعجب لدى جماهير الأهلى بشأن محمود كهربا وعدم إلتزامه داخل الفريق فى الفترة الأخيرة خاصة وإنه يعد واحدا من أبرز اللاعبين داخل الفريق .

ولم تكن عقوبة الأهلى ضد كهربا التى تم الإعلان عنها منذ دقائق هى الأولى من نوعها بل سبق وأن ارتكب كهربا عدد من الأزمات والمشاكل داخل الأهلى فى الفترة الأخيرة منذ انتقاله فى الميركاتو الشتوى قبل الماضي فى صفقة كان ينتظر منها جماهير الأهلى الكثير فى ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التى يمتلكها .

فى 2 سبتمبر من العام الماضى ، تعرض محمود كهربا للعقوبة الأكبر فى تاريخ الأهلى وهى خصم مليون جنبه من مستحقاته المالية بسبب خناقته مع محمد الشناوى حارس مرمى وقائد الفريق .

وفى 9 فبراير من العام الجارى ، تعرض محمود كهربا إلى عقوبة من الاتحاد الدولى " الفيفا " بسبب اختراقه نظام الفقاعة الطبية خلال مشاركته مع النادى الأهلى بكأس العالم للأندية والذى أقيم فى قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير .

وشهدت الأيام الماضية عدد من المناوشات بين كهربا وموسيمانى المدير الفنى للفريق بسبب عدم الاعتماد عليه بشكل أساسى فى تشكيل الفريق حتى فاجىء الأهلى الجميع اليوم بإعلان عقوبة مدوية ضد كهربا بإيقافه لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه .

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق كان قد توقع فشل تجربة كهربا مع الأهلى بعد انتقاله إليه إلى القلعة الحمراء وتأكيده بإنه مثير للأزمات والمشاكل ولن ينجح داخل جدران الأهلى .