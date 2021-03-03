الجمعة .. سيراميكا كليوباترا يواجه سبورتنج وديا استعدادا للقاء الزمالك

وقرر هيثم شعبان المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، خوض مباراة ودية يوم الجمعة، لتجهيز كافة اللاعبين، والحفاظ على معدل اللياقة البدنية، في ظل غياب الفريق عن المباريات لمدة تزيد على 10 أيام.
سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الحادي عشر من شهر مارس الجاري، على ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.
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