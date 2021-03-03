ضياء السيد يدعم أحمد عيد عبد الملك بعد الإصابة بكورونا

وجه ضياء السيد لاعب النادي الأهلي السابق، الدعم لـ"أحمد عيد عبد الملك" لاعب نادي الزمالك السابق، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وكتب ضياء السيد، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا "أالف سلامه يا عيد.. ترجع بالسلامة". وكان أحمد عيد عبد الملك، اعلن إصابته بفيروس كورونا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتب أحمد عيد عبد الملك: "‏الحمد لله على كل حال، إيجابي كورونا دعواتكم".



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