موعد مباراة الشباب والقادسية والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ستاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب مباراة الفريق الهامة ضد القادسية يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الذي يعتلي صدارة ترتيبه حاليا فريق الشباب بجدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه حامل اللقب فريق الهلال الذي يلعب في نفس اليوم مباراة هامة بعد انتهاء موعد مباراة الشباب والقادسية التي ستنطلق في السادسة ونصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة، ويليها موعد مباراة الهلال والوحدة في الثامنة ونصف مساءا، حيث يأمل كلا الفريقان تحقيق الفوز في مبارياتهم التاسعة المتبقية في الدوري لمواصلة السعي نحو تحقيق اللقب.

الشباب يستضيف القادسية في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات في الجوري السعودي للحفاظ على صدارة الترتيب منتشيا بتمكنه من تحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه في الجولة الماضية أمام ضمك بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها النيجيري إيغالو هدف أول لليوم في الدقيقة الثانية عشر، قبل أن يتمكن زيلايا من إدراك التعادل لضمك في الدقيقة 20، ولكن إيغالو عاد من جديد وسجل هدف الفوز لفريقه قبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق لينتهي ذلك الشوط والمباراة عموما بفوز هام للشباب يواصل به الانتصارات بعد فوزه ضد الأهلي في الجولة قبل الماضية بثلاثية دون رد عن طريق ندياي، جوانكا، وأحمد شراحيلي.

فريق القادسية يأمل في مواصلة تفوقه أمام الشباب للمرة الثالثة هذا الموسم، وذلك بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بين الفريقين في الدوري السعودي في الجولة السابعة على ستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة سجل فيها أهداف القادسية كلا من اسبريليا، وماستينور بينما سجل ديوب الهدف الوحيد لفريق الشباب الذي تلقى خسارة أخرى أمام القادسية في كأس خادم الحرمين الشريفين بهدف دون رد حسن العمري من ركلة جزاء قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة وحيدة ليصعد بفريق لدور الثمانية لملاقاة فريق التعاون.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الشباب والقادسية

6:35 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

5:35 توقيت مصر، فلسطين، والأردن.

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