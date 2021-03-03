نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم.. عثمان ديمبلي يضيف الهدف الأول للبارسا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامناً مع انطلاق ديربي أسبانيا نتابع معكم ملخص نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم لحساب إياب نصف نهائي كأس الملك حيث يستضيف ملعب الكامب نو واحدة من أهم المباريات لكرة القدم الأسبانية بين فريقين كبيرين لذلك ستكون مباراة هامة للغاية لدى جميع محبي وعشاق الساحرة المستديرة، وسوف نرصد متابعة مستمرة عن ملخص مباراة برشلونة واشبيلية اليوم، كما سنتابع تسجيل أهداف برشلونة واشبيلية اليوم في نصف نهائي كأس ملك أسبانيا ويقود البارسا في مواجهة الليلة الكبير ليونيل ميسي، ويبحث عشاق كرة القدم في كل مكان الآن عن ملخص نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم في كأس الملك.

ملخص نتيجة برشلونة واشبيلية اليوم

ملخص مباراة برشلونة واشبيلية اليوم ، يستضيف البارسا الفريق الأندلسي العنيد وهو وصيفاً لترتيب الدوري الأسباني بالمركز الثاني برصيد 53 نقطة بفارق خمسة نقاط عن المتصدر اتلتيكو مدريد الذي يحتل الصدارة برصيد 58 نقطة، بينما سيحل الأندلسي اشبيلية ضيفاً ثقيلاً على برشلونة في مواجهة الليلة وهو متواجداً في المركز الرابع برصيد 48 نقطة.

وتنطلق مباراة برشلونة واشبيلية اليوم الأربعاء الموافق 3-3-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، وتنطلق في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية، فيما سينطلق لقاء برشلونة واشبيلية اليوم في نصف نهائي كاس الملك في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

نتيجة أهداف برشلونة واشبيلية

برشلونة عثمان ديمبلي دقيقة 12 إشبيلية 0

نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية

وللعلم لن تُذاع مباراة برشلونة واشبيلية اليوم على قنوات عربية سوى قناة مكسبي سبورت التي كشفت منذ ساعات قليلة أنها ستذيع لقاء برشلونة واشبيلية اليوم مجانا في نصف نهائي كأس الملك، كما توجد بعض القنوات المفتوحة الأخرى التي تذيع مباراة برشلونة واشبيلية اليوم عبر الأقمار الصناعية المختلفة.

والجدير بالذكر أن برشلونة قد تلقى الهزيمة في لقاء الذهاب بهدفين في شباكة دون أن يُسجل أي هدف في المباراة، وجاءت تشكيلة برشلونة ضد اشبيلية: تير شتيجن، دست، بيكيه، مينجويزا، لينجليت، ألبا، بوسكيتس، دي يونج، بيدري، ديمبلي، وميسي، كما جاءت تشكيلة اشبيلية ضد برشلونة: فاسليك، أليكس فيدال، كوندي، دييجو كارلوس، أكونيا، فرناندو، جوردان، أوليفر توريس، سوسو، النصيري، ودي يونج.

ملخص مباراة برشلونة واشبيلية اليوم

تنطلق المباراة بعد قليل وسنتابع معكم ملخص نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم في إياب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا، حيث نرصد مجريات الشوط الأول والثاني أول بأول ويرجى تحديث الصفحة كل دقيقتين للإطلاع على ملخص أهداف برشلونة واشبيلية اليوم في كاس الملك، تابعوا معنا…

انطلاق الشوط الأول: نتيجة مباراة برشلونة واشبيلية اليوم

انطلقت المباراة وسط حماس كبير من جانب عناصر الفريقين، وبدأت الدقائق الأولى وقد سيطر لاعبي البارسا على الكرة في وسط الملعب بحثاً عن تسجيل أول أهداف المباراة.

وفي الدقيقة 12 سجل اللاعب عثمان ديمبلي أول أهداف مباراة برشلونة واشبيلية اليوم لصالح البارسا اللقاء المُقام على أرضية ملعب الكامب نو لحساب مباريات إياب نصف نهائي كأس الملك.

ويمر الوقت وتذهب المباراة الآن عند الدقيقة 35 الشوط ةالاول وما زال التقدم لصالح برشلونة عن طريق اللاعب عثمان ديمبلي ليتقدم للبارسا بهدف أكثر من رائع، وجدير بالذكر أن برشلونة مُطالب بتسجيل هدفين على الأقل من أجل كسب التأهل للدور نهائي كأس ملك أسبانيا.