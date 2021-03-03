تشكيل مباراة برشلونة واشبيلية الإياب اليوم والقنوات الناقلة في كأس أسبانيا

يتكرر اللقاء بين برشلونة واشبيلية للمرة الرابعة في الموسم الحالي حين يتسضيف ملعب الكامب نو المباراة التي تقام بينهما في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك أسبانيا الذي شهد مباراة قوية بينهما في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب رامون سانشيز بيتخوان معقل الفريق الأندلسي الذي حقق انتصار ثمين على ملعبه بهدفين دون رد سجلهما كلا من كوندي، وراكيتيش لاعب البارسا السابق الذي صعب المهمة على رفاق الأمس الواجب عليهم تعويض تلك الخسارة وتحقيق الفوز إيابا بفارق ثلاث أهداف ليتمكنوا من بلوغ نهائي بطولة الكأس التي تشهد مباراة أخرى في نفس الدور تجمع ليفانتي على ملعبه أمام أتلتيك بيلباو الذي اكتفى بتحقيق التعادل على ملعبه ذهابا بهدف لكل فريق، وينطلق موعد مباراة برشلونة واشبيلية الإياب اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

كلاكيت رابع مرة يلتقي الفريق الكتالوني مع الفريق الأندلسي ساعيا لتحقيق ثالث انتصاراته أمام رفاق النصيري وبونو وتعويض خسارتهم في مباراة الذهاب في مهمة لن تكون سهلة أمام سيفيليا الساعي لتحقيق الفوز أو التعادل بأية نتيجة أو حتى تلقي الخسارة بفارق هدف في المباراة ليتمكن من بلوغ نهائي كأس أسبانيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد غياب دام أربع سنوات منذ تأهله للنهائي موسم 2015-2016 قبل أن يخسر في النهائي ضد برشلونة بهدفين دون رد ليتلقى خسارته الثالثة في النهائي في ثمانية نهائيات خاضها الفريق الأندلسي الساعي للعودة لمسار الانتصارات من جديد بعد الخسارة الأخيرة التي تلقاها ضد رفاق ميسي منذ أيام قليلة في الليغا بهدفين دون رد سجلهما ميسي، وعثمان ديمبيلي.

نتيجة المباراة الأولى التي جمعت البارسا واشبيلية هذا الموسم في الليغا كانت التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجله دي يونغ للفريق الأندلسي بينما سجل كوتينهو هدف برشلونة الذي لن ينفعه تكرار نتيجة التعادل في بلوغ المباراة النهائية في كأس ملك أسبانيا التي يحمل الفريق الكتالوني الرقم القياسي في عدد مرات فوزه بها برصيد 30 لقب حققهم بعد انتصاره في 42 مباراة نهائية خاضها في البطولة تلقى فيها 12 خسارة ليكتفي بلقب الوصيف كما كان الحال في الموسم قبل الماضي حين تلقى الخسارة في النهائي ضد فالنسيا بهدف مقبل هدفين.

تشكيلة مباراة برشلونة ضد اشبيلية الرسمية

تشكيلة برشلونة الرسمية أمام إشبيلية:

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ديست، بيكيه، لانغليه، وجوردي ألبا، مينجويزا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس، دي يونج، وبيدري.

خط الهجوم: ميسي، وعثمان ديمبيلي.

دكة الاحتياط: نيتو، بينا، جونيور، إلياكس، أومتيتي، ريكي بويج، جريزمان، برايثوايت، وترينكاو.

تشكيلة إشبيلية الرسمية ضد برشلونة:

فاسليك، فيدال، كوندي، دييغو كارلوس، أكونيا، فيرناندو، جوردان، أوليفر، سوسو، يوسف النصيري، ودي يونج.

دكة الاحتياط: دياز، جوميز، كريم رقيق، بابو جوميز، راكيتيتش، منير الحدادي، وخيسوس نافاس.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية الإياب اليوم

9:00 توقيت تونس.

10:00 توقيت مصر، فلسطين، والأردن.

11:00 توقيت مكة المكرمة، والعراق.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة واشبيليه

L’Equipe TV.

Match! TV.

فارزيش سبورت HD.