موعد مباراة الهلال والرائد والقنوات الناقلة ksa sports وترتيب الدوري السعودي

بدأ العد التنازلي للدوري السعودي الذي يتبقى فيه تسع جولات بداية من الأسبوع الثاني والعشرين الذي يشهد العديد من المباريات القوية والهامة في المنافسة على صدارة الترتيب بين فريق الشباب المتواجد في الصدارة حاليا بفارق خمس نقاط عن الهلال حامل اللقب، حيث يلاقي الشباب في نفس الجولة فريق القادسية قبل إقامة موعد مباراة الهلال والرائد يوم الجمعة الموافق 5 مارس 2021 في الثامنة ونصف وخمس دقائق مساءا بتوقيت مكة المكرمة، كما يقام موعد مباراة الاتحاد والوحدة في نفس التوقيت، حيث ينافس اتحاد جدة على الصدارة أيضا في ظل تواجده في المركز الثالث في جدول الترتيب حاليا بفارق أربع نقاط عن الزعيم، وفارق تسع نقاط عن الشباب.

الهلال يلاقي الرائد في مباراة قوية لن تكون مهمة الزعيم فيها سهلة لتحقيق الفوز كما كان الحال في مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين في الجولة السابعة على ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، وانتهت بفوز صعب لحامل اللقب بهدف دون رد عن طريق علي آل بليهي سجله قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، ويدخل رفاق غوميز مباراتهم هذه المرة بمعنويات مرتفعة منتشين بتحقيق فوز عريض في آخر مبارياتهم في الدوري السعودي خارج ملعبهم ضد الفتح بخمسة أهداف مقابل هدفين في مباراة سجل فيها أهداف الهلال كلا من كاريلو، جوميز، فيتو، وسالم الدوسري “هدفين” بينما سجل كويفا وعمار الدحيم هدفا صاحب الأرض ليحصد الزعيم ثلاث نقاط هامة.

الهلال بانتصاره أمام الفتح تمكن من العودة سريعا لمسار الانتصارات الذي حاد عنه الجولة قبل الماضية بخسارته أمام النصر بهدف دون رد سجله مارتينز ليفقد الزعيم ثلاث نقاط هامة ترفع الفارق مع الشباب إلى خمس نقاط كما هو الوضع حاليا بعد انتصار الشباب في الجولة الماضية ضد ضمك بهدفين مقابل هدف ليحافظ على هذا الفارق في الصدارة، بينما فريق الرائد منافس الهلال في مباراته القادمة يدخل المباراة متواجدا في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة جمعها من خوض 21 نقطة حقق فيها سبع انتصارات، وتعادل في أربع، وخسر عشر مباريات.

جدول ترتيب دوري محمد بن سلمان

موعد مباراة الهلال والرائد

8:35 توقيت مكة المكرمة، العراق، وقطر.

9:35 توقيت عمان، والإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الرائد