جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الجولة 22

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محمد سياف - ابو ظبي - مازال فريق الشباب يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهات الجولة 22 من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم، حيث يواجه الشباب فريق القادسية، ويتفوق الشباب على فريق الهلال أقرب المنافسين فى المركز الثاني بخمس نقاط ونستعرض فى التقرير التالي جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي ومباريات الأسبوع الثاني والعشرون وتوقيت كل مباراة. مواعيد مباريات الأسبوع 22 فى الدوري السعودي يوم الخميس 4 مارس يلتقى التعاون مع الباطن الساعة 5.45 مساءً.

يوم الجمعة 5 مارس يلتقى أبها مع الفتح الساعة 3:10 مساءً، والعين مع الفيصلى الساعة 3:15 مساءً، والاتفاق مع النصر الساعة 5:20 مساءً، والشباب مع القادسية الساعة 5ظك35 مساءً، والاتحاد مع الوحدة الساعة 7:35 مساءً، والهلال مع الرائد الساعة 7:35 مساءً.

يوم السبت 6 مارس مباراة الأهلي مع ضمك الساعة 7:35 مساءً. جدول مواعيد مباريات الأسبوع 22 من الدوري السعودي جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات الأسبوع الثاني والعشرون الشباب الأول برصيد 44 نقطة. الهلال الثاني برصيد 39 نقطة. الاتحاد الثالث برصيد 35 نقطة. الأهلى الرابع برصيد 35 نقطة. التعاون الخامس برصيد 31 نقطة. الاتفاق السادس برصيد 30 نقطة. النصر السابع برصيد 29 نقطة. الفيصلى الثامن برصيد 29 نقطة. القادسية التاسع برصيد 29 نقطة. الباطن العاشر برصيد 27 نقطة. الوحدة الحادى عشر برصيد 27 نقطة. الرائد الثاني عشر برصيد 25 نقطة. الفتح الثاني عشر برصيد 25 نقطة. أبها الرابع عشر برصيد 25 نقطة. ضمك الخامس عشر برصيد 17 نقطة. العين السادس عشر والأخير برصيد 15 نقطة. جدول ترتيب الدوري السعودي قبل الجولة 22

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