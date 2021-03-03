سان جرمان يعلن إصابة كين بفيروس كورونا

سان جرمان يعلن إصابة كين بفيروس كوروناأعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي الأربعاء، إصابة مهاجمه الدولي الإيطالي مويس كين بفيروس كورونا، ما يهدد مشاركته في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني الأسبوع المقبل.

وقال سان جرمان قبيل ساعات من مباراة الفريق مع مضيفه بوردو ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي إن كين "بقي في باريس لذلك سيلتزم الحجر ويخضع للبروتوكول الصحي المناسب".

وتضع إصابة اللحظة الأخيرة لكين الذي أتم 20 عاماً الأحد، الفريق الفرنسي في موقف حساس بمواجهة بوردو، إذ سيضطر المدرب الأرجنتيني لفريق العاصمة ماوريسيو بوكيتينو إلى خوض المباراة بغياب الثلاثي التهديفي: البرازيلي نيمار (يتعافى من إصابة) تعافي)، كيليان مبابي (موقوف)، والأرجنتيني أنخل دي ماريا (يتعافى من إصابة أيضاً).

وفي سباق محتدم على الصدارة بين فرق المقدمة في الدوري الفرنسي، يحتاج سان جرمان إلى الفوز بهذه المباراة للبقاء على تماس مع ليل المتصدر بفارق نقطتين.

وسيغيب كين، الذي سجل ستة أهداف في العام 2021، عن مباراة دور الـ16 من كأس فرنسا في بريست السبت، وتبقى مشاركته أمام برشلونة في مباراة الإياب (4-1 ذهاباً) مهددة.

المصدر: (أ ف ب)