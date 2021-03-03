وصول بعثة الزمالك لتونس لمواجهة الترجي في دوري أبطال أفريقيا

وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار قرطاج بتونس استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا. واستقبل بعثة الزمالك وفدًا من السفارة المصرية في تونس برئاسة السفير إيهاب فهمي وقام وفد السفارة بتسهيل إجراءات خروج البعثة من المطار. ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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