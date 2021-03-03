برشلونة يتقدم على إشبيلية بهدف ديمبلي في كأس ملك إسبانيا

تقدم برشلونة على نظيره إشبيلية بهدف نظيف، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في إياب دور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا.

هدف برشلونة الوحيد حتى الآن جاء عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا - كليمونت لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ليونيل ميسي

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز إشبيلية على برشلونة بثنائية نظيفة.