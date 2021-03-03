باتشيكو يتابع مباريات الترجي التونسي قبل موقعة السبت

استغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو رحلة بعثة الزمالك إلى تونس وقام بمتابعة عدد من مباريات الترجي التونسي لدراستها قبل مواجهة الفريقين في دوري أبطال إفريقيا. ووصل الزمالك إلى تونس مساء اليوم على متن طائرة خاصة استعدادا لمواجهة الترجي. ويحل الزمالك ضيفا على الترجي يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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