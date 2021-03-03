وقال عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر قائلا : " كهربا قبل ماتش طلائع الجيش راح فرح واحد صاحبه من غير ما يقول لأحد داخل النادى ولم يلتزم بتعليمات النادى بتطبيق الاجراءات الاحترازية لمنع إصابات كورونا " .
وأضاف : " بعد مباراة طلائع الجيش موسيمانى بيسلم على اللعيبة بعد الماتش ولكن كهربا لم يسلم بسبب غضبه من عدم الاعتماد عليه فى التشكيل الأساسى " .
وتابع : " كهربا فى الفترة الأخيرة عمل العديد من الأزمات ومحدش أخد باله منه ، اعترض على عدم مشاركته أمام الدحيل القطري بكأس العالم للأندية بجانب مشكلته مع عمرو السولية فى مباراة المريخ السودانى " .
وأكمل : " موسيمانى اتكلم مع سيد عبدالحفيظ وطالب بإيقافه وإخطار محمود الخطيب والرجوع إليه .. بنسبة كبيرة الموسم الحالى سيكون الأخير لكهربا مع الأهلى " .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرحيل نهاية الموسم.. تفاصيل مثيرة لقرار الأهلي ضد كهربا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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