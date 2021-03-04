نجم الأهلي السابق: رحيل كهربا لن يؤثر على الفريق فنيـًا

أكد ضياء السيد نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق أن الإمكانيات الفنية وحدها لا تكفي بالنسبة للاعبي كرة القدم ، مشيرًا إلى ضرورة الإلتزام خارج الملعب .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : رحيل كهربا عن النادي الأهلي لن يؤثر على الفريق من الناحية الفنية ، فهناك العديد من كبار النجوم على مدار التاريخ لم يؤثر رحيلها على الفريق ، فالكيان يبقى للأبد ولن يقف على رحيل لاعب .