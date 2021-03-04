ميلان يتعادل أودينيزي.. وأتالانتا يكتسح كروتوني في الدوري الإيطالي

تعادل فريق ميلان أمام أودينيزي بهدف لمثلهما في الجولة الخامسة والعشرين لبطولة الدوري الإيطالي.

هدف المباراة الأول أحرزه اللاعب بيكاو في الدقيقة 68 لـ أودينيزي، قبل أن يحصل ميلان على ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة أحرزها فرانك كيسي بنجاح، ليتقاسم الفريق نقاط المبارا.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد أودينيزي للنقطة 29 في المركز الحادي عشر، و رصيد ميلان لـ 53 نقطة في المركز الثاني.

وفي باقي مباريات الجولة، فاز أتالانتا على كروتوني بخمسة أهداف مقابل هدف، وفاز روما مع فيورنتنينا بهدفين مقابل هدف، كما انتهى لقاء جنوى وسامبدوريا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثلهما.