الدوري الإنجليزي.. مان يونايتد يسقط في فخ التعادل أمام كريستال بالاس

سقط نادي مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي مع مضيفه كريستال بالاس في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خسر فريق أستون فيلا أمام شيفيلد يونايتد بهدف نظيف، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "برامول لين" في مباراة مقدمة من الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي. سجل هدف المباراة الوحيد ديفيد ماكجولدريك في الدقيقة 30. وشهدت المباراة مشاركة أحمد المحمدي فيها مع أستون فيلا بشكل كامل، فيما بقى محمود حسن "تريزيجيه" على مقاعد البدلاء.

وشهدت المباراة طرد مباشر لفيل جاجيلكا لاعب شيفيلد في الدقيقة 55 بعد مراجعة تقنية الفيديو وتحويل البطاقة الصفراء لحمراء بعد منعه لانفراد. بهذه النتيجة وصل رصيد شيفيلد إلى 14 نقطة يحتل بهم المركز الـ20 والأخير في جدول الترتيب. فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 39 نقطة يحتل بهم المركز التاسع. وتعادل ليستر سيتي مع مضيفه فريق بيرنلى بنتيجة 1 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "تيرف مور"، والمقدم من منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" للموسم الحالى 2020 – 2021.

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