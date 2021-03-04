ريمونتادا تاريخية .. برشلونة يفوز على إشبيلية بالثلاثة ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

تأهل برشلونة لنهائي كأس ملك إسبانيا، بفوزه على إشبيلية بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب نصف نهائي المسابقة.

هدف برشلونة الأول جاء عن طريق الفرنسي عثمان ديمبلي في الدقيقة 12 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

حاول لاعبو برشلونة تسجيل هدف آخر حتى يتعادلوا في مجموع المباراتين، حتى سجل بيكيه الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليتجه الفريقان للأشواط الإضافية.

وفي الأشواط الإضافية، أحرز برايثوايت الهدف الثالث لـ برشلونة في الدقيقة 95، ليقود فريقه للتأهل لنهائي البطولة.

وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجويزا - كليمونت لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ليونيل ميسي

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بفوز إشبيلية على برشلونة بثنائية نظيفة.