كاسونجو: لم أحصل على كامل مستحقاتي من الزمالك .. وحبي للنادي يمنعني من شكواه .. فيديو

قال الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم بولو سبور التركي الحالي، إنه يفتقد مصر واللعب فيها، منذ رحيله عن صفوف نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الأمور معه في فريقه الجديد تسير بشكل جيد.

وأضاف كاسونجو، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أنه يشاهد مباريات جالطة سراي باستمرار لمتابعة مصطفى محمد، إلا أنه لم يلتق به حتى الآن، خاصة وأن المدينة التي يعيش فيها بعيدة عن اسطنبول، لكنه سيذهب له في أقرب فرصة.

واستكمل كاسونجو تصريحاته، أنه يتابع مباريات الزمالك باستمرار حتى مباريات «الكرة الطائرة»، ويسير الفريق بصورة جيدة في الفترة الأخيرة، موضحًا أنه كان يشعر بأريحية للعب في الزمالك، الذي ارتبط به وبجمهوره بشكل كبير، مضيفًا «لن أصف موقفي مع الزمالك لكني لم أحصل على الكثير من الوقت فضلًا عن دوري الدفاعي في مباراة نهائي القرن أمام الأهلي على عكس مركزي الهجومي».

واستكمل كاسونجو تصريحاته، أن أحداث اشتباكه عقب نهاية مباراة نهاية الكرة كانت مجرد نرفزة ملعب، خاصة وأن فريقه كان خاسرًا، موجهًا اعتذاره على تلك التصرفات للاعبين والجماهير، مضيفًا أن الزمالك فريقه الأول ويحبه كثيرًا، إلا أن رحيله عن الفريق جاء بعد مناقشة مع إدارة الزمالك السابقة، إلا أنه تم الاتفاق بعدها مع الإدارة المؤقتة برغبته في الرحيل لا سيما أنها كانت نهاية عقده، ولم يحصل حتى الآن على جميع مستحقاته.

واختتم الكونغولي كاسونجو، «كل ما أتواصل مع الإدارة الحالية يعدوني أنه سيتم حل المشكلة غدًا، لكنها ما زالت سارية حتى الآن، والحب الذي زرعه الزمالك في قلبي يمنعني من الكثير من الأشياء، وطلبت من جميع مشجعي الزمالك أن يطالبوا بحقوقي لأني لن أذهب لشكوى النادي للفيفا، ولو أمير مرتضى منصور ما زال موجودًا لكنت حصلت على جميع مستحقاتي».