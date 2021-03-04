كواليس التراجع عن التعاقد مع حمادة صدقي رغم سفره السودان.. فيديو

قال هيثم السباط، رئيس إدارة الإعلام بنادي الهلال السوداني، إن حمادة صدقي مدرب جيد ويتمتع خبرات كبيرة، إلا أنه لم يتم التعاقد معه لأسباب خاصة بالنادي.

وأضاف السباط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»، أن حمادة صدقي ترك الهلال الموسم الماضي قبل مباراة مصيرية بأبطال أفريقيا أمام الأهلي، ووضع النادي في موقف حرج، ما دفع الجماهير لرفض المدرب تولي المهمة من جديد، واعترضت على قرار تعيينه.

واستكمل حديثه، أن الإدارة استمتعت لرغبة جماهير الهلال، ورفضت إتمام التعاقد مع حمادة صدقي، خاصة وأن الجماهير ما زالت غاضبة من تصرف المدرب السابق عندما رحل دون إبلاغ النادي ووضع الفريق في موقف حرج، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن المدرب الجديد، إلا أنه سيكون الأقرب هو البرتغالي فورميسينيو كان مساعدًا للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي.

واختتم السباط، أن الهلال السوداني لم يحضر حمادة صدقي للسودان، لإبلاغه بعد ذلك برفض إتمام التعاقد وبغرض التشفي من موقفه السابق، خاصة وأن هذا الأمر ليس من أخلاق النادي، وإنما كان استجابة لرغبة الجماهير الرافضة لتعيينه.