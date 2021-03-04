وكشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن الأسباب الرئيسية فى قرار الجهاز الفنى؛ هو دخول كهربا فى مشادة عنيفة مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب مباراة طلائع الجيش الاخيرة فى الدورى التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف واحد .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقب إيقافه وتغريمه.. كهربا يمتلك عرضين للرحيل عن الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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