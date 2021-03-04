إبراهيم سعيد: أداء كهربا مع الزمالك واتحاد جدة أفضل من الأهلي

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : الأهلي لم يستفد من تواجد كهربا منذ انضمامه إلى الفريق حتى الآن ، كما أن آداء اللاعب خلال تواجده بصفوف الزمالك و اتحاد جدة السعودي أفضل كثيرًا من أدائه مع الأهلي.

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