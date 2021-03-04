الزمالك: هناك مديونيات تقدر بـ 350 مليون جنيه.. وإنشاء شركة لكرة القدم قد توفر 600 مليون .. فيديو

أكد حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك على دعم وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الوزير أشرف صبحي معنوي اكثر منه مادي في العديد من الملفات التي تشغل جماهير النادي الأبيض.

وقال السمري في تصريحات لبرنامج "الماتش" "دعم وزارة الرياضة معنوي أكثر منه مادي ، هناك مديونيات 350 مليون جنيه لجهات ومؤسسات حكومية، الوزير قام بالتواصل معهم لكي يتم تأجيل تحصيل تلك الأموال والصبر على نادي الزمالك".

وأضاف "هناك مشروع متعلق باستغلال سور نادي الزمالك ووضع إعلانات يمكن أن يوفر 17 مليون جنيه للنادي ، وهناك عمل من أجل فرع ٦ أكتوبر، والمرحلة الأولى قد تساهم في توفير 100 مليون جنيه".

وشدد "هناك دراسة بشأن إنشاء شركة لكرة القدم، هذا يمكن أن يوفر 600 مليون جنيه بشكل مبدئي ، تلك المشكلة تحتاج لأموال، سواء دخلنا في محكمة إقتصادية مع النادي الأهلي أو أي خطوة أخرى، الأفضل أن يتم العمل على التأجيل للمجلس القادم، لا يوجد وقت لكي يتم إزالة لافتات نادي القرن الحقيقي".

واستمر "لم يتم مناقشة أي أمر متعلق بمصير باتشيكو مع الفريق، نمتلك أفضل اللاعبين في مصر، نستحوذ بشكل كبير لكن لا نسجل أهدافا، لم يتم توجيه أي لوم للمدرب".

وأشار "الاحتراف أصبح في المطالبة بالمستحقات فقط، الوقت ليس مناسب للحديث عن أي عقوبات، وأي إشارة تتعلق بالتمرد او الامتناع عن التدريبات فهو أمر مرفوض".