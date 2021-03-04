سعيد: كهربا فقد ثقة إدارة وجماهير الأهلي وأرفض تشبيهه بي

أكد إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق، أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي فقد ثقة مجلس إدارة النادي و جماهيره بعد كثرة أزماته خلال الفترة الماضية و منذ انضمامه إلى الفريق .

وأضاف سعيد في تصريحات لبرنامج "البريمـو" عبر قناة "Ten": كهربا لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته الفنية ، لكنه مشتت بامور أخرى خارج الملعب ، وتجربته مع الأهلي حتى الآن لم تُجني ثمارها .

واختتم سعيد : أرفض تشبيه كهربا بي، نظرًا لاختلاف الأجواء و الظروف ، كما أنني كنت أفصل تمامًا بين الملعب والأزمات الخارجية ، وتم استدعائي لمعسكر المنتخب الوطني في 2008 وأنا بلا نادِ ، لمعرفة حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب آنذاك بإمكانياتي داخل الملعب .