لايبزيج يفوز على فولفسبورج بهدفين نظيفين ويتأهل لنصف نهائي كأس ألمانيا

تأهل فريق لايبزيج إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، بعد فوزه مساء الأربعاء، على فريق فولفسبورج بهدفين نظيفين، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة.

سجل هدفي لايبزيج، يوسف بولسن في الدقيقة ٦٣، وهوانج تي تشان في الدقيقة ٨٨، فيما أضاع اللاعب فوتر فيجورست ضربة جزاء لفولفسبورج في الدقيقة ٢٦.

وتأهل بذلك لايبزيج للمربع الذهبي لكأس ألمانيا رفقة فريقي بوروسيا دورتموند وهولشتاين، فيما تأجلت مباراة فريقي ريجينسبورج مع فيردر بريمن لموعد لاحق لم يحدد بعد، بسبب وجود إصابات بفيروس كورونا في صفوف فريق ريجينسبورج.