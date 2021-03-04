مستقبله في خطر.. شوبير: عقوبات جديدة تنتظر كهربا مع الأهلي .. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن العقوبات الجديدة التي سيفرضها النادي الأهلي، على محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد إيقافه.

وقرر النادي الأهلي إيقاف كهربا بشكل رسمي لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه، على خلفية الأزمة التي افتعلها اللاعب مع بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في اللقاء الماضي أمام نادي طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم: "هناك عقوبات أخري ستفرض على محمود عبدالمنعم كهربا خلال الفترة المقبلة بشكل رسمي، النادي سيوقع عقوبة على اللاعب بالتدريب منفردا خلال الفترة المقبلة، مع الابتعاد عن المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة الحالية".