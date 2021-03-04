جمهور برشلونة يحتل تويتر بعد الريمونتادا التاريخية أمام إشبيلية

تصدر هاشتاج برشلونة تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية، وهزم إشبيلية مساء الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وكان برشلونة قد خسر في مواجهة الذهاب أمام إشبيلية بثنائية نظيفة قبل أن يعود في مباراة الأربعاء ويحقق ريمونتادا تاريخية يفوز بثلاثة أهداف دون رد.
وأحرز أهداف برشلونة في المباراة كل من عثمان ديمبيلي وجيرارد بيكيه، وبرايثويت.
وتفاعل جمهور برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وعبروا عن فرحتهم بالصعود والتأهل للمباراة النهائية عقب انتهاء مواجهة إشبيلية التي امتدت للأشواط الإضافية.
ومن المقرر أن يلتقي برشلونة في النهائي مع الفائز من مواجهة أتليتك بلباو وليفاتتي والمقرر لها مساء اليوم الخميس.
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