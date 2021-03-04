عماد متعب: رحيل مهاجم الأهلي كان خطأ .. وأسرتي كلها أهلاوية

قال عماد متعب مهاجم النادي الأهلي السابق، إن هناك أزمة بمركز المهاجم في الدوري المصري، مشيرًا إلى أن لاعبي هذا المركز عددهم ليس بكثير خلال الوقت الراهن.

وأضاف متعب في تصريحات تلفزيونية لفضائية "أون تايم سبورتس": "أحمد ياسر ريان تم تصعيده للفريق الأول عندما كنت لاعبًا في الأهلي، وطريقة الدفع به كانت خاطئة".

وأضاف: "لا أعلم السبب وراء خروجه من الأهلي على سبيل الإعارة، رغم أن في هذا التوقيت لم يكن هناك مهاجمين سوی مروان محسن؛ وذلك قبل مجيء بواليا، كان من الممكن أن يظل مهاجما ثالثا لأنه كان يسير بشكل جيد".

وواصل: "أحمد ياسر ريان طور من ذاته وأصبح من هدافين الدوري، وأعتقد أنه سيعود للاهلي بعد حصوله على خبرات".

واستكمل: "فكرة أن لاعب لا ينجح في الزمالك والأهلي وينجح في نادي آخر، يأتي بسبب عدم تحمل الضغوط التي توجد في الأندية الكبيرة".

واستطرد: "عمر السعيد نفس الأمر، كان يؤدي بشكل جيد في الإنتاج الحربي ثم انضم إلى الزمالك ولم يشارك كثيرًا، وكان مضغوطًا كثيرًا ومن الوارد أن ينهار اللاعبون من الضغوط، ثم خرج للإعارة وتألق".

وأردف: "أتوقع أن أحمد ياسر ريان وعمر السعيد عندما يعودان إلى أنديتهما سيتألقان مثل مصطفى محمد، وخاصة الأول، لأنه سيشارك في الأولمبياد".

وأتم: "لا يوجد فرد في عائلتي زملكاوي، مع احترامي لنادي الزمالك، وما يتردد عن انتماء ابنتي صاحبة السبع سنوات للزمالك، سخيف وغير صحيح، إبنتي لا تعلم عن كرة القدم إلا متعب وصلاح ورمضان صبحي والأهلي".