باريس سان جيرمان يحقق انتصارا صعبا على بوردو بهدف نظيف في الدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان، انتصارا صعبا على مضيفه بوردو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويعود الفضل في فوز الفريق الباريسي اليوم، إلى لاعبه الأرجنتيني بابلو سارابيا في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول.
بهذا الفوز، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 60 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الدوري الفرنسي، بفارق نقطتين عن ليل المتصدر، فيما تجمد رصيد بوردو عند 33 نقطة في المركز الخامس عشر.
وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت، بالجولة ذاتها، فاز ستراسبورج على ضيفه موناكو بهدف نظيف سجله اللاعب فريدريك جولبيرت في وقت قاتل في الدقيقة 90.
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