أصبح برشلونة حديث جانب كبير من عشاق كرة القدم، بعدما حقق ريمونتادا تاريخية أمام إشبيلية وفاز بثلاثة أهداف دون رد وتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا. وتساءلت الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.. هل برشلونة قادرا على تحقيق الريمونتادا أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا؟ ودخل هاشتاج باريس ضمن تريندات موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد تأهل برشلونة بريمونتادا تاريخية على إشبيلية. ورد رونالد ‏كومان المدير الفني لبرشلونة عن إمكانية تحقيق ريمونتادا أمام باريس بعدما حققها الفريق الكتالوني أمام إشبيلية: "2-0 أسهل من 1-4 ... باريس سان جيرمان لديه فريق رائع، لكننا سنرى". ومن المقرر أن يلتقي برشلونة مع باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، ويدخل البلاوجرانا مهمة شبه مستحيلة حيث خسروا في الذهاب برباعية مقابل هدف على ملعب كامب نو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تساؤل الجماهير عبر تويتر.. هل يكرر برشلونة ريمونتادا إشبيلية أمام باريس؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.