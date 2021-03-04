نتيجة مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي

كان من المقرر إقامة قمة مباريات الدوري الإيطالي بين فريقي يوفنتوس حامل اللقب الموسم الماضي وفريق نابولي في شهر أكتوبر الماضي ولكن بسبب جائحة كورونا وانتشار الفيروس في إيطاليا لم يستطع فريق نابولي السفر لملعب تورينو حيث كانت ستقام المباراة على ملعب تورينو.

وقد حددت رابطة الدوري الإيطالي إقامة مباراة يوفنتوس ونابولي في السابع عشر من مارس القادم على ملعب تورينو.

في شهر أكتوبر الماضي أصدر الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري الإيطالي قرارًا بفوز فريق يوفنتوس لعدم حضور فريق نابولي المباراة بسبب جائحة كورونا ولكن فريق نابولي طلب استئناف ووافقت عليه اللجنة الأولمبية الإيطالية وقررت إقامة المباراة في شهر مارس القادم

ويدخل فريق يوفنتوس المباراة بحالة جيدة بعد عدة الإنتصارات مؤخرًا، ويقع فريق يوفنتوس في المركز الثالث في الدوري الإيطالي، أما بالنسبة لفريق نابولي يقع في المركز الخامس