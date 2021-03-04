أحمد سامي: طارق حامد الأفضل بالزمالك.. وعلى كهربا العلم أن الأهلي يحكمه قواعد

قال أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سموحة، إن طارق حامد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك هو أهم وأخطر لاعب في صفوف الزمالك، ومن بعده أشرف بن شرقي.

وأضاف سامي في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "في المباراة التي خسرتها أمام الزمالك، لم يظهر سموحة بمستوى جيد، وكنا نستحق الخسارة، وأعتبر طارق حامد هو أهم وأخطر لاعب في صفوف القلعة البيضاء، ومن بعده أشرف بن شرقي".

وتابع: "تلقينا عروضًا لبيع المهاجم حسام حسن، ولكن عندما سألني فرج عامر عن رأيي رفضت رحيله".

واستكمل: "أحمد ياسر ريان مهاجم جيد جدًا ويستحق التواجد في الأهلي، ولكن الأحمر يمتلك لاعبين كُثر في هذا المركز وأقوياء جدًا، صلاح محسن من أفضل لاعبي مصر ولديه إمكانيات فردية لا تتكرر، ولكنه يحتاج للعمل في الجانب الجماعي".

وعن ما ينقص بيراميدز للمنافسة على الدوري، أوضح سامي: "هناك أشياء لا تُقال على الهواء، هي منظومة إدارية جيدة وتوفر كل شىء، الكرة في ملعب المدير الفني واللاعبين، يجب أن تكون هناك شخصية قوية تكتيكية، وفي بعض المباريات لا نجد انضباط تكتيكي".

وعن أزمة محمود كهربا مع الأهلي، قال: "اللعب في القلعة الحمراء نعمة، هو كلاعب لا خلاف على إمكانياته، ولكن النادي يحكمه قواعد ولا يجب أن يخالفها".