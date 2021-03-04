قال شريف عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي السابق: إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء يحرج النادي الأهلي وإدارته بتصرفاته غير المقبولة.
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر": "الأهلي بيفتح حساب لأي حد واللاعب هو بإيده اللى بيقفل الحساب وده اللي بيعمله كهربا بتصرفاته".
وأشار إلى أنه من الصعب تقييم موسيماني بصورة سلبية والوقوف له على الواحدة ويجب الانتظار حتى انتهاء الموسم.
وقرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ٢٠٠ ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف عبد المنعم: أفعال كهربا تغلق حسابه مع الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.