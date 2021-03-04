شريف عبد المنعم: أفعال كهربا تغلق حسابه مع الأهلي

قال شريف عبد المنعم، لاعب النادي الأهلي السابق: إن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء يحرج النادي الأهلي وإدارته بتصرفاته غير المقبولة.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "اللعيب" الذي يقدمه الإعلامي مهيب عبد الهادي بقناة "إم بي سي مصر": "الأهلي بيفتح حساب لأي حد واللاعب هو بإيده اللى بيقفل الحساب وده اللي بيعمله كهربا بتصرفاته".

وأشار إلى أنه من الصعب تقييم موسيماني بصورة سلبية والوقوف له على الواحدة ويجب الانتظار حتى انتهاء الموسم.

وقرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا ٢٠٠ ألف جنيه وحرمانه من المشاركة في المباريات لمدة شهر لعدم الالتزام.