تير شتيجن: برشلونة استحق التأهل لنهائي الكأس.. كانت مباراة مثيرة

أبدى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، سعادته بالريمونتادا والانتصار على إشبيلية بثلاثية نظيفة، وبلوغ نهائي بطولة كأس الملك.
وقال تير شتيجن، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "ركلة الجزاء؟ لو كانوا سجلوها لأصبحت الأمور معقدة بالنسبة لنا، حيث لعبنا مباراة متكاملة ونستحق الانتصار والتأهل".
وأضاف: "من الجيد دائمًا مساعدة الفريق بالتصدي لركلات الجزاء، على الرغم من أنها دائما تقف على التوفيق، وسعيد جدًا بما حدث، وعقلية اللاعبين كانت مهمة جدًا ، كان من الضروري للغاية الفوز، ونحن سُعداء للغاية، ولا نتوقف عن الإيمان بما نقوم به، حيث نعمل على التحسن، ونأمل في الفوز بهذا اللقب".
وعن الريمونتادا، علق حارس مرمى برشلونة: "الأمر كان مختلفا عن غيره، والأجواء في تسجيل الأهداف، ونحن دائمًا متحمسون ونريد الفوز باللقب".
واختتم الألماني مارك أندريه تير شتيجن صاحب الـ28 عامًا: "هدف برايثوايت القاتل؟ كل الأهداف مهمة، وكانت مباراة مُثيرة".
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