ليفربول يكشف لـ دوت الخليج حقيقة منع محمد صلاح من المشاركة في أولمبياد طوكيو

أكد مات ماكمان، المتحدث الرسمي باسم نادي ليفربول، أن الجهاز الفني بقيادة يورجن كلوب، لم يحسم حتى الآن قراره بشأن مشاركة محمد صلاح، نجم الفريق، مع منتخب مصر، في أولمبياد طوكيو 2021.

كانت تقارير صحفية إنجليزية أشارت خلال الساعات الماضية إلى رفض يورجن كلوب مشاركة محمد صلاح في أولمبياد طوكيو، حتى لا يغيب عن الفريق في معسكر إعداد الموسم الجديد وانطلاقة البريميرليج 2021 - 2022.

وقال مات ماكمان، في تصريح خاص لـ"دوت الخليج": "كلوب لم يناقش مع محمد صلاح هذا الأمر حتى هذه اللحظة، وبالتالى لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن مشاركة "مو" في أولمبياد طوكيو".

كان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، أكد خلال الأيام القليلة المقبلة، أنه سيضم محمد صلاح لقائمة مصر المشاركة في أولمبياد طوكيو.

ويستعد محمد صلاح رفقة فريق ليفربول، لمواجهة تشيلسي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الدوري الإنجليزي.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، صاحب المركز الخامس.