الصراع يشتعل .. اختبار صعب للأهلي والزمالك في جولة نارية بدوري أبطال أفريقيا

تتجه الأنظار إلى جولة نارية من عمر منافسات مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، ستكون حافلة بالعديد من المواجهات القوية، لعل أبرزها الصدام المثير بين الترجي التونسي وضيفه الزمالك المصري، على ملعب رادس، بعد غد السبت.

ونستعرض لكم في التقرير التالي الضوء على أبرز مواجهات الجولة الثالثة من عمر دور المجموعات لدوري الأبطال:

الصدام الأبرز

يحل الزمالك ضيفا على الترجي في مواجهة شبيهة بلقاء ربع نهائي النسخة الماضية، التي تأهل خلالها الزمالك لدور الأربعة، لكن الأمور تختلف في النسخة الحالية.

الترجي يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بالفوز على تونجيت السنغالي، والتعادل مع المولودية بالجزائر في مواجهة الزمالك الثاني بتعادلين، ودون تسجيل أو استقبال أي هدف في لقاءين.

وتبدو المواجهة مسرحا لصراع تكتيكي بين البرتغالي باتشيكو مدرب الزمالك ومعين الشعباني مدرب الترجي في ظل وجود العديد من النجوم على أرضية رادس.

ويحظى فريق باب سويقة بنجوم على غرار: أنيس البدري وطه الخنيسي وفوسيني كوليبالي وغيلان الشعلالي وحمدو الهوني، بينما تتزين قائمة الزمالك بلاعبين من وزن فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.

ويسعى مولودية الجزائر لتحقيق فوزه الأول وتجنب مفاجآت تونجيت السنغالي الذي نجح في تحقيق التعادل مع الزمالك وسبق له إقصاء الرجاء المغربي.

انطلاقة الوداد وطموح حوريا

في المجموعة الثالثة، يسعى الوداد المغربي لاستكمال انطلاقته مع مدربه فوزي البنزرتي وتحقيق ثالث فوز على التوالي في مواجهة ضيفه حوريا الغيني.

الوداد قدم مستويات مقنعة في لقاء كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وقبلها في فوزه على بيترو أتلتيكو الأنجولي.

ونجحت كتيبة البنزرتي في توجيه إنذار مبكر بأنها ستنافس بقوة على اللقب هذا الموسم بقيادة المهاجم أيوب الكعبي والليبي الموهوب مؤيد اللافي والعائد الحاسم محمد أوناجم.

في المقابل، يسعى حوريا صاحب المركز الثاني برصيد 4 نقاط لتحقيق مفاجأة أمام الوداد قبل استضافة الفريق المغربي في غينيا بينما يلعب في نفس المجموعة كايزر تشيفز ضد بيترو أتلتيكو.

بلوزداد يتحدى الهلال.. ومازيمبي يصطدم بصن داونز

يدور صدام عربي مثير بالجزائر غدا الجمعة بين شباب بلوزداد الجزائري وضيفه الهلال السوداني في المجموعة الثانية.

تبدو الأمور متكافئة بين الفريقين، فقد حصدا نقطة واحدة في أول جولتين وبلوزداد تلقى هزيمة مريرة على يد صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية في الجولة الماضية كما أن الهلال يعاني عدم استقرار فني بعد أن أقال الصربي زوران مانولوفيتش وتعثر الاتفاق مع المدرب المصري حماده صدقي.

على الجانب الآخر، ستدور قمة أفريقية جديرة بالمتابعة بين بطلين سابقين للمسابقة القارية، هما: مازيمبي الكونغولي وضيفه صن داونز، مما يزيد من صعوبة اللقاء، وإن كانت نسخة مازيمبي الحالية أضعف كثيرا من المعهود على عكس صن داونز.

صراع الأهلي وفيتا.. ومواجهة ثأرية بين المريخ وجوميز

المجموعة الأولى ستكون شاهدة على مواجهة نارية بين الأهلي وضيفه فيتا كلوب الكونغولي في ستاد القاهرة كما يستضيف المريخ السوداني منافسه سيمبا التنزاني.

الأهلي الجريح بعد خسارته أمام سيمبا في تنزانيا يسعى إلى تجاوز آثار الخسارة سريعا وعبور فيتا كلوب.

ويفتقد الأهلي جهود لاعبه المخضرم وليد سليمان والتونسي علي معلول بجانب محمود كهربا الموقوف لأسباب تأديبية، بينما يطمع فيتا كلوب في مفاجأة على أرض حامل اللقب.

ويحتل الفريقان المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط.

أما سيمبا مع مدربه الفرنسي ديديه جوميز فيتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، ويحل ضيفا على المريخ الذي سيكون في مواجهة خاصة وحساسة مع مدربه السابق جوميز.

ويخشى المريخ مفاجآت المدرب الفرنسي في تلك المواجهة المثيرة لا سيما أنه ترك الفريق الأحمر من أجل قيادة سيمبا، قبل نحو شهر فقط.