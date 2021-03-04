اتحاد الكرة يعلن عن طاقم حكام مباراة الخميس في الدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية لاتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد طاقم حكام مباراة غزل المحلة أمام البنك الأهلي فى بطولة الدوري المصري. ومن المقرر أن يلتقى غزل المحلة نظيره البنك الاهلى فى الثالثة عصر اليوم الخميس، باستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز. وجاءت الطاقم التحكيمي على النحو التالي: وليد عبد الرازق حكما للساحة ويعاونه ثنائي المساعدين محمود كثير ومحمد عبد العظيم وطارق ابراهيم حكما رابعا ومصطفي مدحت حكما للفيديو ومساعده عمرو عايد.

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