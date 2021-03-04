الهلال السوداني يرد على دعوة تركي آل الشيخ لعقد اجتماع في السعودية

ردَّ الطاهر يونس، عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني على دعوة تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي، لعقد اجتماع في المملكة العربية السعودية.
وكتب الطاهر يونس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك": استمدّت الدعوة قيمتها وألقها من مقدّمها الذي خصّني بمكالمةٍ تناول فيها كلّ ما من شأنه رفعة الهلال وإسعاد جمهور المحب.
وتابع ”شكرًا معالي المستشار أبوناصر على دفيء كلماتك وصدقها وعن حبك للسودان وأهله الذين يبادلونك نفس المشاعر ودعوتك شرف وقلادة حب".
كان تركي آل الشيخ كتب على صفحته الرسمية على " فيس بوك": في اليومين الماضيين أجريت أكثر من اتصال بأخي هشام السوباط وأخي الطاهر يونس تبادلنا فيه مافيه مصلحة فريقنا الهلال السوداني، ووجهت الدعوة لأخي هشام وأخي الطاهر لزيارتي في المملكة العربية السعودية ومعهم من يرونه مفيد في هذا الاجتماع".
واختتم:" أهلا وسهلا بهم في بيت أخوهم وفي بلدهم الثاني .. في انتظار تحديد الموعد".
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