ويستعرض " دوت الخليج " أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري المصري:
غزل المحلة - البنك الأهلي، الثالثة عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 2
طلائع الجيش - إنبي، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1
الدوري السعودي:
التعاون - الباطن، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1
الدوري الإنجليزي:
وست بروميتش - إيفرتون، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 3
فولهام - توتنهام، الثامنة مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.
ليفربول - تشيلسي، العاشرة والربع مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.
الدوري الإيطالي:
بارما - إنتر ميلان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.
نصف نهائي كأس إسبانيا:
ليفانتي - أتلتيك بلباو، العاشرة مساء، " غير مذاع على أي قناة عربية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليفربول ضد تشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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