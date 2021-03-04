ليفربول ضد تشيلسي الأبرز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 4 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الخميس العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها قمة ليفربول ضد تشيلسي، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويستعرض " دوت الخليج " أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري المصري:

غزل المحلة - البنك الأهلي، الثالثة عصرا، عبر قناة أون تايم سبورت 2

طلائع الجيش - إنبي، الخامسة مساء، عبر قناة أون تايم سبورت 1

الدوري السعودي:

التعاون - الباطن، السادسة إلا ربع مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 1

الدوري الإنجليزي:

وست بروميتش - إيفرتون، الثامنة مساء، عبر قناة بي إن سبورت بريميوم 3

فولهام - توتنهام، الثامنة مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.

ليفربول - تشيلسي، العاشرة والربع مساء، عبر قناتي بي إن سبورت بريميوم 1 و 2.

الدوري الإيطالي:

بارما - إنتر ميلان، العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 3.

نصف نهائي كأس إسبانيا:

ليفانتي - أتلتيك بلباو، العاشرة مساء، " غير مذاع على أي قناة عربية".