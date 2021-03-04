بعد قرار إيقافه .. الأهلي يكشف عن مصير كهربا مع الفريق

كشفت مصادر خاصة داخل النادي الأهلي، عن مصير لاعب الفريق الأول لكرة القدم محمود كهربا مع الفريق خلال الفترة المقبلة بعد قرار إيقافه وتغريمه.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن محمود كهربا حاول الاعتذار لجهاز الكرة عما بدر منه في محاولة لرفع الإيقاف والعودة للمشاركة مع الفريق ولكن اعتذاره قوبل بالرفض.
وأضاف المصدر أن هناك اتجاها داخل النادي الأهلي بتسويق اللاعب خارجيا في نهاية الموسم الحالي للاستفادة منه ماديا بعدما خرج من حسابات بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق بسبب أزمات اللاعب المتكررة.
وقرر النادي الأهلي مساء أمس إيقاف كهربا بشكل رسمي لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه، على خلفية الأزمة التي افتعلها اللاعب مع بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في اللقاء الماضي أمام نادي طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز.
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