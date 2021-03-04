الكاف يحدد شروط استضافة دوري أبطال أفريقيا للسيدات

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، شروط استضافة دوري أبطال أفريقيا للسيدات التي تم استحداثها في الفترة الماضية.
وقال الكاف في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إن البطولة ستقام في أكتوبر أو نوفمبرأو ديسمبر سنويا، وفقا لقرار اللجنة التنفيذية.
وأوضح أن البطولة ستقام بمشاركة 8 فرق، حيث تتأهل 7 فرق بنظام التصفيات بجانب النادي المستضيف للمسابقة القارية.
ومنح الكاف الاتحادات الوطنية مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لتقديم طلبات استضافة البطولة.
واشترط أن تتضمن ملفات طلب الاستضافة الضمان الحكومي الرسمي وملعبين لإقامة المباريات بجانب 4 ملاعب تدريب على الأقل، إضافة إلى خطط إقامة الفرق المشاركة.
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