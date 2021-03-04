بعد إيقافه في الأهلي .. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

وينطلق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الحالي ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.
يشار إلى أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، يحتل صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، من تعادلين مع كينيا وجزر القمر، وانتصارين أمام توجو.
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