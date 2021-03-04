بعد إيقافه في الأهلي .. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

يسود اتجاه لدى الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، لاستبعاد محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلي، من معسكر الفراعنة المقرر انطلاقه خلال شهر مارس الجاري.

وأبدى جهاز المنتخب استياءه من خروج كهربا عن النص في الأهلي، مما دفع النادي لتوقيع عقوبة مالية على اللاعب بقيمة 200 ألف جنيه مع إيقافه لمدة شهر.

وبدأ البدري يفكر جديا في استبعاد كهربا من حساباته في معسكر مارس الجاري، نظرا لأنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها اللاعب أزمة داخل القلعة الحمراء.

وينطلق معسكر الفراعنة يوم 20 مارس الجاري استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الحالي ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات كأس الأمم الأفريقية.

يشار إلى أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، يحتل صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، من تعادلين مع كينيا وجزر القمر، وانتصارين أمام توجو.