أسامة عرابي يكشف فرص الأهلي والزمالك في التأهل بدوري أبطال افريقيا

وتحدث عن فرص الزمالك قائلا: "الأبيض مطالب بشدة على الأقل بالتعادل في رادس، والعودة للفوز على الترجي في القاهرة، وإذا تحقق ذلك أرى أن فرص الزمالك ستكون كبيرة في التأهل وأيضا تصدر هذه المجموعة".
وواصل: "المستوى الفني للزمالك أرى أنه أفضل بكثير من المولودية رغم التعادل معه في القاهرة، كما أرى أن الترجي لا يمتلك القائمة القوية التي كانت لديه في فترات سابقة، وذلك يزيد من فرص الأبيض للتأهل على حسابه".
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