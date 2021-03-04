أنيس البدري وحمدي النقاز على رأس قائمة الترجي لموقعة الزمالك

وجاءت قائمة الترجي لمواجهة الزمالك كالتالي:
معز بن شريفية - صادق الدبشي - فاروق مصطفى - حمدي النقاظ - عبد القادر بدارن - محمد علي اليعقوبي - أمين المساكني - إلياس شتى - محمد أمين بن - حميدة - خليل شمام - فوسيني كوليبيالي - محمد علي بن رمضان - غليان الشعلالي - عبدالرؤوف بن غيث- فادي بن شوق - سدريك - أنيس البدري - حمدو الهوني - عبد الرحمن مزيان - خالد عبدالباسط طه الخنيسي - ويليام توجي.
ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بدون رصيد.
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