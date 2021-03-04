أنيس البدري وحمدي النقاز على رأس قائمة الترجي لموقعة الزمالك

أعلن معين الشبعاني المدير الفني المدير الفني للترجي التونسي قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك، السبت المقبل، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة الترجي لمواجهة الزمالك كالتالي:

معز بن شريفية - صادق الدبشي - فاروق مصطفى - حمدي النقاظ - عبد القادر بدارن - محمد علي اليعقوبي - أمين المساكني - إلياس شتى - محمد أمين بن - حميدة - خليل شمام - فوسيني كوليبيالي - محمد علي بن رمضان - غليان الشعلالي - عبدالرؤوف بن غيث- فادي بن شوق - سدريك - أنيس البدري - حمدو الهوني - عبد الرحمن مزيان - خالد عبدالباسط طه الخنيسي - ويليام توجي.

ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بنقطتين والزمالك ثالثا بنفس الرصيد، بينما يتذيل تونجيث جدول الترتيب بدون رصيد.