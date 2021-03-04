شاهد.. كيف يواجه أحمد عيد عبد الملك فيروس كرورنا

نشر أحمد عيد لاعب نادي الزمالك، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي تويتر بعد إصابته بفيروس كورونا. وعلق علي الصورة قائلا: "شوية شمس يطلعوا الكورونا". وكان أحمد عيد عبد الملك لاعب، أعلن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب: "‏الحمد الله علي كل حال، إيجابي كورونا دعواتكم ".

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