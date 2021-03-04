حرمان دولى.. 3 خسائر مدوية لـ كهربا بعد فرمان الأهلي ضده

وجاء قرار الأهلى ليورط اللاعب فى العديد من الخسائر والتى كان فى غنى عنها ، يأتى على رأس هذه الخسائر ، هو استقرار حسام البدري المدير لمنتخب مصر على استبعاده من قائمة الفراعنة التى ستخوض التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية فى العام المقبل بالكاميرون .
وكان البدري استقر على استدعاء كهربا لصفوف الفراعنة خلال المعسكر المقبل ولكنه تراجع عن الفكرة بسبب قرار الأهلى بإيقاف اللاعب لأسباب انضباطية وهو ما يؤيده البدري بشكل كبير .
والخسارة الثانية بالنسبة لكهربا ، تمكن فى صدامه مع موسيمانى المدير الفنى للأهلى والذ تسود عليه حالة كبيرة من الغضب العارم تجاه اللاعب نتيجة خروجه المتواصل عن النص فى الفترة الأخيرة ، واشتكى موسيمانى كهربا لإدارة الكرة بالنادى وبات اللاعب خارج حساباته الفنية بشكل كامل خلال الفترة المقبلة .
وتعد الخسارة الثالثة بالنسبة لكهربا هى خسارة عدد من جماهير الأهلى " عبر السوشيال ميديا " والتى أعربت عن انزعاجها من المواقف المتكررة بالنسبة للاعب داخل الأهلى منذ الانتقال إليه .
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