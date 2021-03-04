رسمياً.. بودابست تستضيف مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وقال نادي ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي:" ليفربول يمكن أن يؤكد أن مباراة إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا مع آر بي لايبزيج المقرر لها 10 مارس المقبل، ستقام في بودابست".
وتابع بيان الريدز:" ستقام المباراة على ملعب بوشكاس أرينا، وهو نفس الملعب الذي احتضن مباراة الذهاب يوم 16 فبراير الماضي.
كان فريق ليفربول فاز على لايبزيج بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، سجلهما النجم المصري محمد صلاح والأسد السنغالي ساديو ماني.
ويستعد ليفربول، لمواجهة تشيلسي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 29، من مسابقة الدوري الدوري الإنجليزي.
ويحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول، صاحب المركز الخامس.
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