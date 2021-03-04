رسمياً.. بودابست تستضيف مباراة ليفربول ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي إقامة مباراته أمام لايبزيج، في نهائي دوري أبطال أوروبا، بالعاصمة المجرية بودابست.

وقال نادي ليفربول في بيان عبر موقعه الرسمي:" ليفربول يمكن أن يؤكد أن مباراة إياب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا مع آر بي لايبزيج المقرر لها 10 مارس المقبل، ستقام في بودابست".

وتابع بيان الريدز:" ستقام المباراة على ملعب بوشكاس أرينا، وهو نفس الملعب الذي احتضن مباراة الذهاب يوم 16 فبراير الماضي.

كان فريق ليفربول فاز على لايبزيج بهدفين دون رد في مباراة الذهاب، سجلهما النجم المصري محمد صلاح والأسد السنغالي ساديو ماني.